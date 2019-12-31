أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة
تم اختيار أربعة لاعبين دوليين جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2019 حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء مجلة "فرانس فوتبول".
ويتعلق الأمر بالمدافعين عيسى ماندي (بتيس إشبيلية/إسبانيا) ويوسف عطال (أولمبي نيس/فرنسا) ولاعب الوسط إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان/إيطاليا) والمهاجم رياض محرز (مانشستر سيتي/انجلترا).
بالإضافة للجزائريين الأربعة، تضم التشكيلة المثالية الإفريقية الحارس الكاميروني أندري أونانا (أجاكس امستردام/هولندا)، والسنغاليين خاليدو كوليبالي (نابولي/إيطاليا)، وساديو ماني (ليفربول/انجلترا)، والمغربيين أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام/هولندا)، والنيجيري ويلفراد نديدي (تشيلسي/إنجلترا) والمصري محمد صلاح (ليفربول/إنجلترا).
بفضل هذا الرباعي، تتوفر الجزائر المتوجة بلقب بطولة إفريقيا للأمم-2019 بفوزها على السنغال (1-0) في المباراة النهائية بالقاهرة، على أكبر عدد من اللاعبين في التشكيلة المثالية "لفرانس فتبول".