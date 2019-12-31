تم اختيار أربعة لاعبين دوليين جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2019 حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء مجلة "فرانس فوتبول".

ويتعلق الأمر بالمدافعين عيسى ماندي (بتيس إشبيلية/إسبانيا) ويوسف عطال (أولمبي نيس/فرنسا) ولاعب الوسط إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان/إيطاليا) والمهاجم رياض محرز (مانشستر سيتي/انجلترا).

بالإضافة للجزائريين الأربعة، تضم التشكيلة المثالية الإفريقية الحارس الكاميروني أندري أونانا (أجاكس امستردام/هولندا)، والسنغاليين خاليدو كوليبالي (نابولي/إيطاليا)، وساديو ماني (ليفربول/انجلترا)، والمغربيين أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام/هولندا)، والنيجيري ويلفراد نديدي (تشيلسي/إنجلترا) والمصري محمد صلاح (ليفربول/إنجلترا).

بفضل هذا الرباعي، تتوفر الجزائر المتوجة بلقب بطولة إفريقيا للأمم-2019 بفوزها على السنغال (1-0) في المباراة النهائية بالقاهرة، على أكبر عدد من اللاعبين في التشكيلة المثالية "لفرانس فتبول".