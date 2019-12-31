بعد تسريبات تتعلق بالبطارية، وتقنية الجيل الخامس، والسعر، كشفت مواقع تقنية متخصصة ببراءات الاختراع، عن ميزتين جديدتين في هواتف آيفون القادمة.



ووفقا للتسريبات، لن يقتصر الأمر على احتلال الشاشات حيزا أكبر في الهاتف الذكي المتوقع إطلاقه في العام القادم فحسب، بل سيقوم تيم كوك وفريقه بإخفاء الكاميرات وأجهزة الاستشعار تحت الشاشة.



وكشف عن هذه التفاصيل حول التصميم الجديد لهواتف آيفون المقبلة، الفريق المتخصص "ليتس غو ديجيتال"، بحسب ما ذكر موقع مجلة "فوربس".