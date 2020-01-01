احتج عدد من المواطنين مساء أمس الثلاثاء ببلدية نقاوس في ولاية باتنة مطالبين بإدراج اسمائهم ضمن القائمة الإسمية لـ 192 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري التي تم الإفراج عنها يوم الاثنين.

وقد عبر عدد من المحتجين الذين قاموا بقطع الطريق الوطني رقم 78 المؤدي إلى بريكة بمدخل بلدية نقاوس عن "أحقيتهم" في الاستفادة ضمن هذه الحصة السكنية بالنظر إلى وضعيتهم العائلية والسن وكذا أقدمية ملفاتهم مقارنة ببعض الأسماء التي وردت في القائمة .

وصرح رئيس دائرة نقاوس رشيد دكاري لـوكالة الأنباء الجزائرية بأن "المحتجين وعددهم حوالي 20 شخصا الذين أغلقوا الطريق طالبوا بإدراج أسمائهم في القائمة عوض أخرى"، مشيرا إلى أنه قد تنقل مع ممثلين عن السلطات المحلية بالدائرة إلى عين المكان للوقوف على انشغالاتهم كما استقبلهم بمقر الدائرة. وأضاف ذات المسؤول أن الملفات المدروسة الخاصة بهذه الحصة "تبقى قائمتها المنشورة مؤقتة إلى حد انتهاء مرحلة الطعون".

و أشار إلى أن عدد الطلبات على السكن العمومي الإيجاري لبلدية نقاوس يقدر بـ 2700 طلب.