توفي ستة أشخاص في حادث مرور مروع، وقع صباح اليوم، على مستوى الطريق الوطني رقم 33 ببلدية الڤرارة في ولاية غرداية، حسب ما أفادت المديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحادث وقع على الساعة 05.38 دقيقة إثر اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة، حيث أسفر عن وفاة ستة أشخاص في عين المكان، منهم 04 رجال، امرأة واحدة وطفل واحد.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم (33) الرابط بين مدينتي بريان وغرداية، على بعد نحو 10 كلم من المخرج الغربي لمدينة القرارة إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة كانت تسير في الإتجاه المعاكس ي إستنادا لذات المصالح.

وقد توفي الضحايا الستة الذين كانوا على متن السيارة السياحية بعين المكان بعد أن دهستهم الشاحنة، مما اضطر فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى استعمال معدات خاصة لانتشال الضحايا من السيارة التي تحولت إلى كومة من الركام المعدني .

وتم نقل جثث الضحايا المتراوحة أعمارهم (بين 2 و54 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القرارة الذي نقل إلى مصالحه الإستعجالية أيضا الجريح (سائق الشاحنة)، وهي المؤسسة الصحية الأقرب إلى مكان الحادث.

وفتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني للكشف عن ملابسات هذا الحادث المروع.