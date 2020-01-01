أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، أمس الثلاثاء، الدخول في إضراب يوم الأربعاء للأسبوع الأول والثاني 8 و15 جانفي 2020 استثناء، مع وقفة أمام المديريات، والعودة للإضراب كل إثنين بشكل دوري إلى غاية تحقيق المطالب.

واستنكرت التنسيقية، وبشدة سياسة قطع الأرزاق التي طالت الأساتذة وعائلاتهم بسبب الإضراب، جراء السلوكات التعسفية في حق الأساتذة ومنها الخصم المضاعف من الأجر ومنحة الأداء التربوي.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي "فايسبوك"، أن التنسيقية عقدت مؤتمرا بالمسيلة لدراسة المطالب التي تتجاهلها وزارة التربية الوطنية والمتمثلة في:

تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ.

المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 14/266 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ 30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة.

تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية.

إعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دج

الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات

استرجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة.

إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات.

تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية.