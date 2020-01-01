تصدر الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، استفتاء موقع "روسيا اليوم"، لأفضل لاعب كرة قدم عربي في العام 2019.

وجاء محرز في المركز الأول، بعدما تحصل على نسبة 57 بالمائة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، متفوقا على المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، الذي حل ثانيا، بحصوله على 22% من الأصوات، فيما احتل السوري، عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، المركز الثالث، بنيله 7% من الأصوات.

وحل العراقي، مهند علي، لاعب الدحيل القطري في المركز الرابع (4% من الأصوات)، والسعودي، سالم الدوسري، مهاجم نادي الهلال السعودي، في المرتبة الخامسة (3% من الأصوات).

وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب تسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 24854 شخصا من مختلف دول العالم.