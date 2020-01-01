سيمضي مجمع "سوناطراك" في الثامن جانفي الجاري عقدا مع مجموعة "تيكنيكاس رونيداس" (إسبانيا) و"سامسونغ هندسة" (كوريا الجنوبية) لإنجاز محطة لتكرير النفط على مستوى حوض الحمراء بحاسي مسعود، حسبما علم أمس الثلاثاء من المؤسسة الوطنية.

ويتمحور هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 440 مليار دج (حوالي 3.7 مليار دولار)، حول إنجاز محطة لتكرير النفط الخام بتصفية عميقة بطاقة 5 مليون طن سنويا.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة أطلقها مجمع "سوناطراك" في 2017.

ومن أصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة، تقدمت سبع 7 شركات بعروض وتم الاحتفاظ بأربعة منها في ماي 2018 قبل أن ترسو المناقصة على مجموعة تيكنيكاس رونيداس-سامسونغ، حسب نفس المصدر.