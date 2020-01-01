نشرت وزارة الدفاع الوطني صورا لعملیة سكیكدة أمس، والتي تمكنت فیھا مفرزة للجیش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشیط في منطقة وادي الدخیل، ببلدية القل، من إلقاء القبض على إرھابیین.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط التي لا تزال متواصلة بمنطقة وادي الدخيل، بلدية القل بولاية سكيكدة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ديسمبر 2019، ستة (06) مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على ثمانية (08) قنابل تقليدية الصنع و(15) هاتف محمول، بالإضافة إلى ألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة".