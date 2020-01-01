أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أمس الثلاثاء، عن إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي جاري إلى حساب بريدي جاري آخر بواسطة الصك البريدي وهذا على مستوى مكاتب البريد.

وأوضح نفس المصدر، أن هذه العملية الجديدة من شأنها "إثراء سلسلة الخدمات المالية لبريد الجزائر، كما أنها ستسمح لكل صاحب حساب بريدي جاري باختيار أي مكتب بريدي لإجراء عملية التحويل الفورية والآمنة، انطلاقا من حسابه البريدي الجاري لصالح حساب بريد الشخص المستفيد، وهذا فقط مقابل تقديم صك بريدي ووثيقة إثبات الهوية".

ويتم قبول التحويل من حساب بريدي جاري إلى حساب بريدي جاري آخر بواسطة استعمال الصك البريدي بين الحسابات التالية:

- من شخص طبيعي إلى شخص طبيعي،

- من شخص طبيعي إلى شخص معنوي،

- من شخص معنوي إلى شخص معنوي (وهذا فقط على مستوى القباضات الرئيسية).

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أنه "لا يسمح بإجراء عمليات التحويل من حساب إلى حساب باستعمال الصك البريدي من شخص معنوي إلى شخص طبيعي".

كما تسمح هذه الخدمة لصاحب الحساب البريدي الجاري بإجراء تحويل أو عدد من التحويلات "شرط أن لا يتجاوز مجموع المبلغ الإجمالي اليومي لعمليات التحويل 200.000 دج".

وتذكر مؤسسة بريد الجزائر أنها كانت قد أطلقت سنة 2018 خدمة التحويل من حساب بريدي جاري إلى حساب بريدي جاري بواسطة استعمال البطاقة النقدية "الذهبية" ومطبوع SFP.01 وهذا على مستوى مكاتب البريد، مشيرة إلى أن هذه الخدمة "متوفرة أيضا على مستوى شبابيك الموزعات النقدية للبنوك من خلال تطبيق الهاتف النقال (بريدي موب) من خلال بوابة الأنترنيت (بريدي واب) ابتداء من نوفمبر 2019.