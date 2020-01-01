توفي زوج "رجل وزوجته"، مساء أمس الثلاثاء، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمنزلهما العائلي الكائن بحي الهواء الطلق بمدينة سطيف، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح النقيب أحمد لعمامرة المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المصالح، أن الأمر يتعلق برجل ( 42 سنة) وزوجته ( 37 سنة) تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء جثتيهما بعد تلقي اتصال هاتفي من طرف أحد المواطنين بهذا الشأن.

وقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.