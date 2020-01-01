هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فريق الرجاء البيضاوي المغربي بحرمانه من إبرام صفقات خلال الفترة المقبلة، حال عدم دفع نحو 70 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الغاني محمد أوال.

وألزم الفيفا الفريق المغربي بسداد هذا المبلغ لمحمد أوالي الذي لعب لصالح الرجاء قبل 4 مواسم وغادره بعد خلافات قوية بين الطرفين.

وتلزم العقوبة المسلطة على الرجاء أداء مبلغ 70 ألف دولار في غضون أسبوع وإلا سيترتب على ذلك فرض عقوبات إضافية وحرمان الفريق البيضاوي من التعاقدات.

يذكر أن الرجاء البيضاوي مطالب أيضًا بسداد 300 ألف دولار لصالح أوساجونا ونصف مليون دولار للمدرب محمد فاخر.

جدير ذكره أن الفريق المغربي مقبل على مواجهة كل من مولودية الجزائر يوم السبت المقبل بمعلب مصطفى تشاكر بالبليدة في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس العرب و بعدها شبيبة القبائل يوم 10 يناير بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو برسم الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.