تم اختيار الحكم الجزائري الدولي، بن براهم لحلو، من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لخوض سلسلة من التربصات، تحسبا لنهائيات البطولة الإفريقية-2020 للأمم المخصصة للاعبين المحليين.

ويتواجد بن براهيم وهو حكم رئيسي دولي منذ 2016 ضمن قائمة تضم 20 حكما آخر 19 حكما مساعدا تم اختيارهم من طرف لجنة الحكام التابعة للهيئة القارية.

وستجرى البطولة الإفريقية للاعبين المحليين من 4 إلى 25 أفريل 2020 بالكاميرون.

وكان المنتخب الجزائري للاعبين المحليين قد أقصي من المنافسة من طرف نظيره المغربي، حامل اللقب (0-0 ذهابا) و(0-3 إيابا).

وتضم الدورة 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين تضم كل واحدة منهما 4 منتخبات، حيث يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور نصف النهائي.