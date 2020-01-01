طالب رئيس حركة لبناء الوطني عبد القادر بن قرينة بمحاسبة مزوري الاستمارات لفائدة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر خلال تجمع شعبي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة " سندخل العام الجديد باستمرار العدالة في محاسبة رؤوس الفساد دون انتقائية ... للقضاء على الفساد السياسي يجب أن تتحرك العدالة ضد من زور الاستمارات لصاحب الفخامة".

وأضاف بن قرينة "لأول مرة يمكننا التكلم عن جزائر جديدة مختلفة عن سابقتها من ناحية الثقة بين المواطن والسلطة ... ستكون الجزائر الجديدة رائدة في الإقليم و المحافل الدولية".

وتابع بن قرينة " المسار الدستوري كان رواقا آمنا، الانتخابات الرئاسية قطعت الطريق أمام الحلول الغير الآمنة والمغامرات".

ودعا بن قرينة إلى الحوار مع ممثلين حقيقين للشعب الجزائري للوصول إلى خلاصات تمثل طوق النجاة للجزائر، مؤكدا أن حركة البناء الوطني تدعو كل الخيرين لوضع الخلافات جانبا والوقوف مع الحكومة القادمة لإخراج الجزائر من غرفة الإنعاش.

وعبر بن قرينة عن رفضه لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.