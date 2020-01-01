تمكنت مساء اليوم الأربعاء مفرزة للجيش الوطني الشعبي من إلقاء القبض على إرهابي ثالث في إطار العملية المنفذة بمنطقة وادي الدخيل بولاية سكيكدة، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية المنفذة بمنطقة وادي الدخيل، بلدية وادي الزهور، دائرة أولاد عطية بولاية سكيكدة/ن.ع.5، والتي مكنت يوم أمس من إلقاء القبض على إرهابيين (02) رفقة عدد من النساء والأطفال وحجز أسلحة نارية، تمكنت مساء هذا اليوم 01 جانفي 2020، مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتمشيط بنفس المنطقة، من إلقاء القبض على إرهابي ثالث، وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين وقنبلتين (02) يدويتين".

وأضاف المصدر ذاته أن "الأمر يتعلق بالإرهابي فيلالي علي المكنى أبو الهيثم، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 رفقة أبيه الإرهابي فيلالي خوجة وعمره لا يتجاوز العشر سنوات".

وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني أنه "بذلك ترتفع حصيلة هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، إلى توقيف ثلاثة (03) إرهابيين رفقة ستة (06) نساء وستة (06) أطفال وحجز ثلاثة (03) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة".