حظر الجيش الأميركي على الأفراد العسكريين استخدام تطبيق الفيديو الشهير تيك توك (TikTok) على الهواتف التي تصدرها الحكومة، وذلك بعد تسليط الضوء على التوترات المتزايدة حول الشركة الأم للتطبيق في بكين والتوجيهات الصادرة من وزارة الدفاع الأميركية، حيث أوصت وكالة أنظمة معلومات الدفاع بعدم استخدام جميع موظفي وزارة الدفاع للتطبيق المملوك للصين.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأميركي روبن أوتشوا لموقع "ميلتري.كوم" إن التطبيق يعتبر تهديدا إلكترونيا ولا يسمح به على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.

وقالت المتحدثة لصحيفة واشنطن بوست إن "فرع الخدمة يلتزم بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الدفاع، والتي أوضحت أن التطبيق يعتبر مخاطرة أمنية محتملة".