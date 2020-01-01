ساهم الدوليان الجزائريان رياض محرز وسعيد بن رحمة، اليوم الأربعاء، في فوز فريقيهما اليوم الأربعاء.

في دوري الدرجة الأولى الانجليزي سجل بن رحمة الهدف الثاني لفريقه براندفورد في الدقيقة 26 من اللقاء الذي جمعه بنادي بريستول سيتي خارج القواعد.

وانتهت المباراة بفوز زملاء بن رحمة برباعية كاملة سمحت لبراندفورد بالارتقاء للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بعد إجراء 26 لقاء.

في الدوري الانجليزي الممتاز حقق مانشيستر سيتي فوزا مهما على نظيره ايفرتون بهدفين لهدف على ملعب الاتحاد.

وشارك محرز أساسيا في اللقاء مقدما آداءا مقبولا توجه بتمريرة حاسمة لزميله جيسوس في الهدف الثاني عند الدقيقة 58.

وحافظ السيتي على مركزه الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بعد 21 جولة.