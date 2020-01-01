ضرب ليستر سيتي بقوة بإطاحته بمضيفه نيوكاسل يونايتد, بنتيجة (3-0) مساء اليوم الأربعاء, في إطار الجولة 21 من البطولة الإنجليزية الممتاز لكرة القدم.



ومن خطأ دفاعي للفرنسي فلوريان لوجوني افتتح الإسباني إيوزي بيريز باب التسجيل في الدقيقة (36), بعدها بثلاث دقائق, أضاف زميله جايمس ماديسون الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وقبل نهاية المباراة أحرز البديل حمزة تشودهوري هدفا ثالثا دون أن يترك أي فرصة للحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (89).



وبهذا يحقق ليستر فوزه السابع خارج أرضه ويكرر فوزه على نيوكاسل بعدما تغلب عليه في الذهاب (5-0), كما أقصاه من الدور الثاني لكأس الرابطة.



وعزز ليستر موقعه في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبات يبتعد بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي صاحب الصف الثالث ب(41ن) الذي يخوض حاليا لقاءه أمام الضيف إيفرتون.



وهذه أول مرة منذ أكتوبر 2018 يخسر نيوكاسل, صاحب الصف الـ12 في "البريمرليغ", ثلاث مرات متتالية في البطولة, وقد ترجم جمهوره غضبه بإطلاق صافرات الاستهجان تجاه لاعبي المدرب ستيف بروس.