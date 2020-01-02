أعلنت الشرطة التركية، اليوم الخميس، اعتقال سبعة أشخاص بينهم أربعة طيارين على خلفية التحقيقات بشأن هروب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن، الذي هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان عبر تركيا، قبل أيام.

وأوردت وكالة "الأناضول" ، نقلا عن وزارة الداخلية التركية، إنها "فتحت تحقيقا بشأن مرور الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، عبر تركيا"، مشيرة إلى أنها احتجزت عدة أشخاص نتيجة لذلك، وهم سبعة أشخاص، بينهم أربعة طيارين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم أن السلطات اليابانية داهمت منزل كارلوس غصن، مشيرة إلى أن المدعي العام الياباني قام بتفتيش منزل غصن، الذي هرب من البلاد، قبل خضوعه للمحاكمة.

ومازالت ملابسات هروب رئيس نيسان السابق، غير معروفة، خاصة بعد تمكنه من الإفلات من الإجراءات اليابانية المشددة، التي كانت مفروضة عليه، لمنعه من السفر.

وقال غصن، الثلاثاء الماضي، إنه فر من اليابان لأن النظام القضائي لم يكن عادلا في التعامل معه، وأنه أراد أن يتجنب محاكمة لأسباب سياسية.