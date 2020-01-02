أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة خمسة أشخاص متورطين في جريمة اختطاف وقتل طفل قاصر، حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات المصالح.

ويتعلق الأمر بجريمة قتل راح ضحيتها أمس الأربعاء طفل يبلغ من العمر 12 سنة ينحدر من ولاية سيدي بلعباس كان في زيارة عائلية عندما تعرض لعملية اختطاف بمدينة سيدي راشد، جنوبي تيبازة، انتهت بجريمة قتل "بشعة" دون إعطاء تفاصيل أكثر حول ملابسات الجريمة "حفاظا على سرية التحقيق وشرف العائلات"،حسب ما أفادت به لـوكالة الأنباء الجزائرية مصادر من أمن ولاية تيبازة.

وعثر على جثة الطفل مرمية بإحدى الغابات المتواجدة بين بلديتي سيدي راشد وعين تاقورايت، حيث باشرت مصالح الأمن تحقيقات وتحريات واسعة أفضت إلى توقيف الجناة في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس. وقد اعترف الجناة في محاضر الضبطية القضائية بالجرائم المنسوبة إليهم قبل تقديمهم يوم غد الجمعة أمام نيابة محكمة تيبازة المختصة إقليميا