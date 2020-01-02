تعاقدت شبيبة الساورة (الرابطة الأولى) مع المدرب مزيان إيغيل لخلافة اليمين بوغرارةK حسبما نشرته إدارة النادي عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

ويعد إيغيل (65 عاما) المدرب الثالث للنادي منذ انطلاق الموسم الكروي بعد مصطفى جاليت واليمين بوغرارة. وكان المدرب السويسري-التونسي معز بوعكاز قد استقال قبل انطلاق الموسم بعد خلاف مع إدارة النادي.

ولم تتذوق شبيبة الساورة - التي تحتل المرتبة السادسة بـ 19 نقطة إلى جانب أهلي برج بوعريريج، جمعية عين مليلة وشباب قسنطينة- طعم الفوز في الخمس جولات الأخيرة للبطولة المحلية.

وكان إيغيل قد ترك في الآونة الأخيرة نادي غليزان (الرابطة الثانية)، قبل أن يباشر مهامه الجديدة مع شبيبة الساورة يوم الأحد بمناسبة لقاء شباب قسنطينة (00: 16) ضمن فعاليات الدور الـ 16 من كأس الجزائر.

وتأهلت شبيبة الساورة للدور الـ 16 عقب فوزها داخل قواعدها أمام دفاع تاجنانت (3-0).