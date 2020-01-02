كشفت قناة العربية التلفزيونية، إن الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم توفيت، صباح اليوم الخميس، في منزلها بمدينة دبي.

ونعت القناة بموقعها الإلكتروني، المذيعة الراحلة قائلة إنها بدأت "مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لاسيما في العراق وأفغانستان".

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإنه لم يجر تحديد سبب الوفاة ولا مكان مراسم الدفن حتى الآن.

وفي سنة 2011، جرى اختيار نجوى قاسم من بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة "أريبيان بزنس"، و حصلت في عام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

وبدأت نجوى مسيرتها الإعلامية في لبنان، وعملت في قناة "المستقبل" 11 عاما، ثم انتقلت إلى العربية، سنة 2003، حتى تخوض تجربة مهنية جديدة.