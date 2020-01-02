بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقرر شحن مساعدات استعجالية مكونة من مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم ومولدات كهربائية مقدرة بأزيد من 100 طن عن طريق جسر جوي عسكري من مطار بوفاريك الى مطار جانت نحو ليبيا.

ويتكفل بإيصال المساعدات الهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع السلطات والهيئات الليبية المختصة.

وحسب ما نقل التلفزيون العمومي فإن هذا القرار يعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي من أجل تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها عبر حل سياسي ليبي داخلي بعيدا عن أي تدخل أجنبي.