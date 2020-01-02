يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد المقبل، أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة،الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد .



وقال بلعيد محند أوسعيد في تصريح للصحافة عقب إعلانه عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة بمقر رئاسة الجمهورية أن"الرئيس تبون سيترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة يوم الأحد القادم، ثم تنطلق هذه الحكومة في عملها و في إعداد مخطط عملها لعرضه مجددا على مجلس وزراء ليصادق عليه ليعرض بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه".



وأوضح أن الطاقم الحكومي الجديد يتكون من"39 عضوا منهم 5 نساء، 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة " مشيرا إلى أن " أصغر عضو في هذه الحكومة هو الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد وعمره 26 سنة".



وأكد نفس المسؤول أنه بهذه التشكيلة الجديدة للحكومة "يتأكد أن التغيير الاقتصادي قد انطلق بالجزائر تطبيقا للوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية وأكد عليها في خطابه للأمة بمناسبة ادائه اليمين الدستورية ".