تحسنت أسعار النفط بأكثر من أربعة في بالمائة لتقارب الـ 70 دولارا، صباح اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

وارتفع سعر برميل خام برنت، نفط بحر الشمال، تسليم مارس، 4.4 بالمائة إلى 69.16 دولارا، ونفس المسعى التصاعدي عرفه سعر برميل النفط الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير، بنسبة 4.3 بالمائة في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63.84 دولارا.

وسجل هذا الارتفاع مع تصاعد قلق المستثمرين من الانعكاسات المحتملة للتوتر في الشرق الأوسط على إمدادات الذهب الأسود.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس فجر اليوم في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

و يذكر ان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أفادت أمس الخميس أن متوسط سعر سلة خاماتها استقر عند 96. 67 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، مقابل 89ر68 دولارا يوم الثلاثاء، متراجعا بـ 93 سنتا.

وقد اتفقت المنظمة وشركائها من خارجها على رأسهم روسيا، يومي 5 و 6 ديسمبر الماضي خلال آخر اجتماع لهم بجنيف على كبح إضافي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020، يوميا ليبلغ بذلك إجمالي الخفض 7. 1 مليون برميل يوميا. و دخل التعديل الإضافي حيز التنفيذ منذ الفاتح يناير من السنة الجديدة 2020.