سجلت هزة أرضية قوتها 3.3 درجات على مقياس ريشتر صباح اليوم الجمعة بولاية معسكر حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات البيان أن الهزة وقعت على الساعة الثامنة وثماني دقائق( 08 :08 ) و حدد مركزها على بعد 08 كلم من ولاية معسكر .

وكان المركز قد سجل هزة أرضية قوتها 3 درجات على مقياس ريشتر مساء أمس الخميس بولاية الشلف في حدود الساعة الحادية عشر ليلا وسبع دقائق (07: 23 ) بالتوقيت المحلي ، وحدد مركزها على بعد 02 كلم بجنوب الولاية.