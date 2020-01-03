نشرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت حصيلة العمليات التي أنجزها الجيش في سياق مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة والتهريب ومحاربة الهجرة غير الشرعية خلال 2019.

وجاء في الحصيلة، أنه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى تعزيز الجهود واليقظة والاستعداد الدائم، بغرض التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها، تميزت سنة 2019 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك من خلال القضاء وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين وتفكيك عدة خلايا دعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية".

وأضاف ذات المصدر، أن هذه العمليات المنظمة والمنسقة بين مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، شملت توقيف عدد كبير من المهربين واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة والمخدرات والوقود والسلع المحظورة، وهو ما يعكس إرادة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لإحباط المخططات الإجرامية وتأكيد احترافية ويقظة وعزيمة أفراد قواتنا المسلحة على صون المصالح العليا للبلاد وحماية حرمة وسيادة التراب الوطني، وهو ما تبينه النتائج التالية:

مكافحة الإرهاب

كُللت مختلف العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب بـ: القضاء على (15) إرهابيا و توقيف (25) آخرين، كما سلم 44 إرهابيا أنفسهم إلى السلطات العسكرية، والعثور على جثث ستة إرهابيين. إلى جانب ذلك سلم 13 فردا من عائلات الإرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية.

وتمكنت مفارز الجيش من كشف وتدمير (295) مخبأ للإرهابيين و (09) ورشات لإعداد المتفجرات. واسترجاع (649) قطعة سلاح ( 116) كلاشنيكوف، (433) بندقية ،( 32) مسدسا،( 38 ) رشاشا، (30 )قاذف صواريخ. استرجاع (240) مخزن ذخيرة، (33) شريط ذخيرة، (193680) طلقة نارية من مختلف العيارات و(1725) مقذوف. كشف وتدمير (750) قنبلة تقليدية الصنع و(1891.4 كغ) من المواد المتفجرة.

مكافحة التهريب والجريمة والهجرة

في إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من تحقيق النتائج التالية:

توقيف (723) تاجر مخدرات، توقيف (1909) مهربا لمختلف المواد والسلع، توقيف (3001) منقب عن الذهب، حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ (3.085) قنطار من الكوكايين، (478.15) قنطار من الكيف المعالج، و (470758) قرصا مهلوسا، حجز(872) عربة، (10) طائرة بدون طيار، (284) جهاز اتصال و(38) منظارا، (786.9) قنطار و (244281) وحدة من التبغ،(296513) وحدة من مختلف المشروبات،(624.9) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب،(918102) لترا من الوقود،(985469) وحدة من المواد الصيدلانية،(515) جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى (3198) مولدا كهربائيا، (2188) مطرقة ضغط و(2672) كيس من خليط الذهب والحجارة و(66) آلة تكسير حجارة،(59.7) كيلوغرام من الذهب،(1229305) وحدة من الألعاب النارية. وتوقيف (4465) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة و إحباط (3053) محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ (331) شخصا.