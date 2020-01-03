توفي ثلاثة أشخاص بحي طنجة (سطيف)، اختناقا بالغازات المحترقة المنبعثة من مدفأة المنزل، حسبما علم اليوم الجمعة من المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لذات الولاية، النقيب أحمد لعمامرة.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم ما بين 26 و53 سنة قام عناصر الحماية المدنية بنقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة، حسب ذات المصدر. وذكر ذات المتحدث بأن حصيلة ضحايا الاختناق بالغازات المحترقة بولاية سطيف بلغت خلال الـ 72 ساعة الأخيرة ثمانية، فبالإضافة إلى ثلاثة أشخاص المذكورين في حادثة الحال يتعلق الأمر أيضا برجل من مدينة سطيف ورجل وابنه و شقيقين ببلدية عين لڤراج (شمال سطيف.(