عثر ليلة أمس الخميس إلى الجمعة على قرش ضخم عالق بشبكة صيد بميناء زيامة منصورية (40 كلم غرب جيجل) من طرف بحارة، حسبما علم اليوم الجمعة من مديرة الصيد والموارد الصيدية، نادية رمضان.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضحت ذات المسؤولة بأن الأمر يتعلق بقرش ضخم "من فصيلة القرش الرمادي من جنس أنثى ويبلغ طوله 4 أمتار" مردفة بأن هذا النوع "يعد من الأنواع النادرة على مستوى البحر الأبيض المتوسط وهو أيضا من الأنواع المحمية دوليا والمهددة بالانقراض والممنوعة من الصيد كذلك".

جدير بالذكر أن عناصر حرس السواحل بجيجل سجلوا نهاية نوفمبر الماضي نفوق سمكة قرش على مستوى ميناء جن جن بالجهة الشرقية للولاية من نوع القرش الأزرق بطول 2.55 متر وبوزن حوالي 120 كلغ.كما تم العثور شهر ديسمبر المنصرم على سمكة من نوع قرش أبو مطرقة بمنطقة أفتيس ببلدية زيامة منصورية.