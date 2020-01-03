توفي شخصان "عجوز ورضيعة" فيما جرح 11 آخرون في حادث سير وقع بالمنطقة الصناعية بالما (قسنطينة). وأوضحت مصالح الحماية المدنية.، اليوم الجمعة أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيساوي سليمان وكل من المراكز المتقدمة مصنف عبد الرحمن و قدور بومدوس و باب القنطرة تدخلوا صباح اليوم الجمعة بالمنطقة الصناعية بالما من أجل حادث اصطدام بين مركبتين وسقوط إحداهما من أعلى جسر.

وأضاف ذات المصدر، بأن الحادث خلف هلاك بعين المكان ضحيتين من جنس أنثى تبلغان من العمر 2 و 60 سنة وإصابة 11 شخصا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 5 و 57 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة. فيما تم تحويل جثتي الضحيتين المتوفتين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية البير بقسنطينة. وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.