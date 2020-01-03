تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لدائرة ثنية الحد (تيسمسيلت) من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات تنشط بالطريق الوطني رقم 60 الرابط بين بلديتي ثنية الحد وبرج الأمير عبد القادر حسبما أفادت به اليوم الجمعة المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وتعود القضية إلى تعرض أحد المواطنين مطلع الأسبوع الجاري إلى اعتداء من طرف ثلاثة أشخاص (امرأة و رجلين) قاموا بتكبيله بواسطة حبل وسرقة سيارته السياحية على مستوى الطريق رقم 60 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد وبرج الأمير عبد القادر.

وبعد تكثيف التحريات الميدانية ومراقبة جميع المنافذ المحتملة من قبل عناصر الفرقة المذكورة تم توقيف متورطين في القضية (رجل و امرأة) واسترجاع السيارة السياحية المسروقة فيما يبقى المتورط الثالث في حالة فرار.

و تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت، يضيف المصدر.