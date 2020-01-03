تلقى الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ادوارد فيليب، الذي عبر له عن "تهانيه" و"أطيب تمنياته" بالنجاح في المهمة التي أسندها له رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الفرنسي قد "عبر عن استعداد السلطات الفرنسية لإعطاء دفع متجدد للعلاقات بين البلدين يرقى لكثافتها والطموح الذي يجمعهما".

وخلص البيان أن الوزيرين الأولين "استعرضا واقع هذه العلاقات واتفقا على تنفيذ مختلف آليات الحوار والتعاون القائمة بين البلدين في إطار التشاور وتوازن المصالح والاحترام المتبادل والثقة".