عبر حزب جبهة القوى الاشتراكية اليوم الجمعة خلال تجمع شعبي بتيزي وزو عن رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا الذي قد "يهدد السيادة الوطنية للجزائر وسلامتها الترابية".

في هذا الإطار، عبر الأمين الوطني الأول للحزب حكيم بلحسل خلال تنشيطه لتجمع بساحة المتحف بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الزعيم الأسبق للحزب، حسين أيت أحمد الذي وافته المنية في 23 ديسمبر، عن قلق حزب القوى الاشتراكية حيال أخر التطورات المسجلة في هذا البلد الجار.

واستطرد الأمين الوطني الأول يقول إن "جبهة القوى الاشتراكية تأمل أن تستخلص المجموعة الدولية وكذا دول المنطقة الاستنتاجات الملائمة من تجارب الماضي ومن المآسي الإنسانية الناجمة عن استفحال العنف والفوضى".

وإذ ذّكر "بالحصيلة الكارثية" للتدخلات الأجنبية في بعض البلدان، أشار بلحسل إلى أن "امم برمتها قد مُزقت و أُهلكت و ملايين الأشخاص قد ذهبت فريسة للنزوح و الموت و الاتجارات المتعددة و كذا للاستغلال".

وفي سياق أخر، أعرب بلحسل عن "ارتياحه" لإطلاق سراح الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية (الحراك)، مجددا في هذا الصدد، الموقف التقليدي لتشكيلته السياسية بشأن "ضرورة الذهاب نحو المجلس التأسيسي كمخرج وحيد للأزمة السياسية في البلاد".

وتم خلال هذا التجمع الشعبي الإشادة بذاكرة الراحل حسين أيت أحمد الذي "كرس حياته لأجل الجزائر من خلال مكافحته المستعمر الفرنسي ونضاله من أجل الديمقراطية والحريات" حيث يعد الفقيد حسب شهادات العسكري، منسق الهيئة الرئاسية للحزب و حكيم بلحسل أمينه الوطني الأول "أحد المدافعين المخلصين عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة".