تمكنت عناصر الدرك الوطني بتاشتة (55 كلم شمال ولاية عين الدفلى) يوم الأربعاء المنصرم من تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية، حسبما أفادت به اليوم الجمعة خلية الإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وتضم هذه الشبكة الإجرامية خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و38 سنة، وفقا لذات المصدر مشيرا إلى حجز مبلغ مالي قدر بـ 264.000 دج على إثر هذه العملية.

فعلى إثر ورود معلومات لعناصر الدرك الوطني بتاشتة مفادها قيام أحد الأشخاص بتزوير العملة الوطنية تم إعداد خطة ميدانية لتوقيف المتورطين وهذا بالتنسيق مع كل من زملائهم ببلدية العطاف وبدعم من عناصر فرقة البحث والتدخل بالعبادية.

وعقب التحريات التي باشرتها ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة من شركائه وكذا حجز مبلغ مالي قدر بـ264.000 دج (عملة ورقية من فئة 2000 دج) كانوا بصدد ترويجها في السوق فيما لا تزال عمليات البحث جارية لتوقيف خامس أفراد العصابة.

وبحسب ذات المصادر فقد تم تقديم أفراد الشبكة الأربعة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العطاف أين أمر بإيداع اثنين منهم المؤسسة العقابية ووضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.