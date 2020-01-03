أعلن خليفة حفتر في كلمة للشعب الليبي اليوم الجمعة، النفير العام في البلاد لمواجهة مستعمر غاشم، في إشارة إلى تركيا.



وأكد المشير خليفة حفتر أن أبناء ليبيا قبلوا التحدي.



وقال: "سننبذ خلافتنا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا".



وأفاد قائلا أن المعركة الحاسمة في طرابلس تشرف على النصر، قائلا "إن المعركة ستصبح في مواجهة مستعمر غاشم".