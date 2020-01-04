توفيت، يوم الجمعة، ثلاث فتيات من عائلة واحدة بعد استنشاقهن لغاز أكسيد الكربون المنبعث من سخان مائي بمنزلهن الكائن بمنطقة بني يزغن (غرداية)، وهذا بعد نقلهن إلى مستشفى إبراهيم تيريشين، حسبما أفادت به مصادر من المستشفى.

وحسب عناصر الحماية المدنية، تم نقل الفتيات الثلاث المتراوحة أعمارهن بين 9 و12 سنة، علاوة على والدتهن البالغة من العمر 41 سنة، على قيد الحياة نحو مصلحة الاستعجالات بالمستشفى بعد استنشاقهن لغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من سخان مائي به خلل، وهذا بمنزلهن "الذي يفتقد للتهوية".

وقد تجاوزت الأم المتواجدة حاليا بمصلحة الإنعاش، مرحلة الخطر، حسب ذات المصدر. وتدعو مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى اللجوء إلى أخصائيين من أجل إجراء فحص منتظم لأجهزة التدفئة وسخانات المياه الخاصة بهم، من أجل تجنب الحوادث والحرائق المنزلية. كما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث المنزلي.