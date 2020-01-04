دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة، ثلاثة عشر قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط أنجزتها بولاية عين الدفلى، بينما ضبطت مفرزة مشتركة للجيش بغرداية خمسة قناطير من الكيف المعالج، بينما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة لـ 151 شخصا على متن قوارب مطاطية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت، يوم 03 جانفي 2020، ثلاثة عشر (13) قذيفة وقنبلة (01) تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى.

وأضاف ذات المصدر، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغرداية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ(500) كيلوغرام، كما حجزت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (136) كيلوغراما من نفس المادة بمغنية والوادي.

وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني بالمدية تسعة (09) تجار مخدرات وضبطوا (6073) قرص مهلوس و(03) سيارات سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ(70) مليون سنتيم، فيما حجزت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بجانت وبرج باجي مختار وتمنراست، ثلاث (03) سيارات رباعية الدفع و(13) مولدا كهربائيا و(08) مطارق ضاغطة و(05) آلات لتكسير الحجارة و(05) آلات للحفر وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ (151) شخصا على متن قوارب مطاطية بوهران، الطارف، تيبازة والشلف، فيما تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تندوف وجانت.