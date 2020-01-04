أصيب نهاية الأسبوع شخص في انفجار لقناة ناقلة لغاز المدينة بوسط البليدة، فيما عاشت عائلات بحي شعبي رعبا حقيقيا، نتيجة اندلاع حريق وهم نيام، كاد أن يتسبب في كارثة ومأساة بينهم .

وأفادت معلومات "الخبر"، أن حادث الانفجار في أنبوب الغاز، من حسن الحظ أنه تم السيطرة عليه، من قبل أعوان الإنقاذ، ويأتي السبب إلى أشغال حفر، لم تراع فيها احتياطات السلامة الأمنية، والذي كاد أن يفجر المكان بأكمله .

وجاء حادث حريق مجمع عدادات الكهرباء، في وقت كان السكان يغطون في نوم عميق، أين فاجأهم الدخان الذي تسرب إلى داخل سكناتهم، وخلف بينهم فوضى وحالات خوف وإرباك شديدين، وهو الحادث الذي بات ظاهرة تتكرر، نتيجة قوة تدفق التيار الكهربائي، التي تحدث من حين لآخر، والذي لم تنج منه حتى إحدى وحدات الحماية المدنية الأسبوع الماضي، وأدى لاندلاع حريق، خلف خسائر مادية بين المنقذين .