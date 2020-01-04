تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحرس السواحل ببني صاف (عين تموشنت) خلال 24 ساعة الأخيرة من إحباط محاولتين اثنتين للإبحار السري وتوقيف 22 مرشحا للهجرة غير الشرعية حسبما علم اليوم السبت لدى ذات الهيئة الأمنية.

وسمحت العملية الأولى بتوقيف 5 أشخاص بجزيرة حبيبة الواقعة شمال شاطئ بوزجار (عين تموشنت) انطلقوا أمس الجمعة من ساحل الرأس الأبيض بوهران في رحلة سرية نحو الضفة الثانية من حوض البحر المتوسط حسبما أبرزه ذات المصدر.

وفي عملية ثانية تم توقيف 17 مرشحا للهجرة غير الشرعية من بينهم فتاتين (2) وقاصر إنطلقوا جميعهم من ساحل الرأس الأبيض (وهران) ليتم توقيفهم بالقرب من جزيرة حبيبة وتحويلهم إلى اليابسة بميناء بوزجار (عين تموشنت) حسبما أضافه ذات المصدر الأمني.

وقد تم تحويل مجموع الموقوفين 22 المنحدرين من ولايات عين تموشنت ووهران وسيدي بلعباس إلى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية مثلما أشير إليه.