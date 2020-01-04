كأس الجزائر: النتائج الجزئية للدور الـ 16

رياضة
4 يناير 2020 () - واج/س.أ
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 النتائج الجزئية لمباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت اليوم السبت:                                

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)     2-0

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة)       2-1

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1)                                          0-1

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1)           1-5        

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2)      1-0

مباريات لعبت : الخميس 2  جانفي

جمعية الشلف (رابطة 1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات)    ) 3-1 (بعد الوقت  الإضافي   

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (رابطة.1)                  0-2

اتحاد عنابة (رابطة 2) - شباب قرية موسى (هواة)                          2-0        

مولودية وهران (رابطة.1) - أمل غريس (ما بين الجهات)                 3-1   

بقية المباريات:الأحد 5 جانفي:

ادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (ر.1)                          14 :00

 

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1)                           14 :00

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1)                            16 :00

 الخميس 23 جانفي:

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1)                           14 :00

 

الاربعاء 29 جانفي:

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات)               14 :00

   الثلاثاء 4 فيفري:

 

شباب أدرار (ما بين الجهات) ضد المتأهل من جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة 

القبائل (ر.1)          

جمعية وهران (ر.2) ضد المتأهل من اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة). 

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