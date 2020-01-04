النتائج الجزئية لمباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت اليوم السبت:

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) 2-1

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-1

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2) 1-0

مباريات لعبت : الخميس 2 جانفي

جمعية الشلف (رابطة 1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) ) 3-1 (بعد الوقت الإضافي

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (رابطة.1) 0-2

اتحاد عنابة (رابطة 2) - شباب قرية موسى (هواة) 2-0

مولودية وهران (رابطة.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1

بقية المباريات:الأحد 5 جانفي:

ادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (ر.1) 14 :00

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) 14 :00

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) 16 :00

الخميس 23 جانفي:

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) 14 :00

الاربعاء 29 جانفي:

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) 14 :00

الثلاثاء 4 فيفري:

شباب أدرار (ما بين الجهات) ضد المتأهل من جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة

القبائل (ر.1)

جمعية وهران (ر.2) ضد المتأهل من اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة).