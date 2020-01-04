يعود النجم الجزائري السابق لخضر بلومي إلى مصر بعد 30 سنة من الحادثة التي كلفته عدم مغادرة التراب الوطني لسنوات طويلة، حيث سيكون من بين ضيوف شرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) في حفل توزيع جوائزها على أفضل اللاعبين والفرق القارية خلال سنة 2019 والمقرر ليوم الأربعاء بالقاهرة.

وصرح بلومي اليوم السبت لوكالة الأنباء الجزائرية في هذا الصدد قائلا : "تلقيت دعوة من الكاف لحضور حفلها السنوي وسألبي الدعوة بكل سرور حيث سأطير إلى القاهرة غدا الأحد".

و تعود حيثيات الحادثة التي أرقت صانع ألعاب المنتخب الوطني سابقا إلى عام 1989 عندما واجه ''الخضر'' نظراءهم المصريين في إياب الدور التصفوي الأخير لتصفيات كأس العالم 1990، وهي المواجهة التي انتهت بإقصاء الجزائر ليتعرض بعد اللقاء طبيب المنتخب المصري إلى إصابة على مستوى العين اتهم بعدها بلومي بكونه المعتدي.

وأضاف المتحدث في هذا الشأن "أكيد أن عودتي إلى مصر بعد كل هذه السنوات ستكون مفعمة بالمشاعر الجياشة. إنه بلد كبير لدي فيه أصدقاء كثيرون من لاعبين قدامى وصحفيين اتصل بعضهم بي للترحيب بي مجددا في مصر وهو ما أسعدني كثيرا".

وتابع بقوله: "أعيد وأذكر أنني بريء من التهمة التي وجهت لي آنذاك، وعليه سأزور مصر بضمير مرتاح. على كل حال، أنا طويت صفحة الماضي رغم مرارة الألم الذي سببته لي، وأنا الآن فتحت صفحة جديدة".

وسيحضر بلومي لحفل توزيع جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 1990 والتي يتنافس عليها الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي/انجلترا) إلى جانب السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح وكلاهما ينشطان في نادي ليفربول الانجليزي.