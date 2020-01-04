كشفت خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة ،زوال اليوم ، عن نشرية تحصلت "الخبر" على نسخة منها تضمنت " تدخلت إسعافاتنا على الساعة 11 و 40 دقيقة بقرية تاصلاحت ببلدية الاخضرية، أين راح ضحية القاتل الصامت شاب يبلغ من العمر 37 سنة متوفي السبب غاز co المنبعث من الطابونة تم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الأخضرية."

وتعتبر هذه الحالة الثانية المسجلة في 48ساعة الماضية خلال السنة الجديدة الجارية بعد حادثة وفاة شاب في العشرينات من العمر ببلدية سور الغزلان بجنوب مقر ولاية البويرة.