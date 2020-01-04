توفيت مساء اليوم، طفلة في السادسة من عمرها وامرأة أربعينية حرقا في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 4 بالقرب من مدخل بلدية وادي تليلات في وهران، وتم نقل الجثتين من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران.

حسب بيان خلية الاتصال التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية وهران فإن إسعافات الحماية تدخلت مساء اليوم، على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالمكان سالف الذكر من أجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام سيارة نفعية بشاحنة لم يعثروا عليها في مكان وقوع الحادث، أدى إلى اشتعال السيارة، وفور وصولها إلى موقع الحادث قامت مصالح التدخل بإطفاء النيران المشتعلة في المركبة النفعية لتسجل بعدها وفاة ضحيتين في عين المكان وهما طفلة في السادسة من عمرها وامرأة تبلغ من العمر 40 سنة متأثرتين بحروق طالت كامل أنحاء جسميهما. وبعد نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول حيثيات الحادث القاتل.

وتم تسخير لهذه العملية سيارتي إسعاف وشاحنة إطفاء إضافة إلى 21 عون تدخل من مختلف الرتب.