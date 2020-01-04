قام مجهولون بالتهديد بقتل المسلمين في برنو، ثاني أكبر مدن تشيكيا و ذلك بكتابات في واجهة مسجد، هدّدوا فيها بقتل مسلمين، وفق ما أعلنت الشرطة السبت. وكتب مجهولون بالتشيكية على الجدار الخارجي للمسجد "لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية! وإلا سنقتلكم".

وأعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية بوهوميل مالاسيك أن الشرطة "نحقق منذ بعد ظهر الجمعة في قضية تخريب الأملاك هذه". ويواجه من قام بعملية التخريب في حال إدانته عقوبة الحبس عاما واحدا.

وقال مدير الأوقاف الإسلامية في تشيكيا حسن الراوي "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدا مباشرا. ليس هذا نداء من مجهول على شبكة الانترنت". واضاف الراوي "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر في ضوء الاعتداءات التي طاولت المساجد في العالم، كما أجواء الاضطهاد في الجمهورية التشيكية".

وخلّف تدفّق المهاجرين إلى أوروبا اعتبارا من العام 2015 مشاعر معادية للمسلمين في الجمهورية التشيكية، على الرغم من أن قلّة ممن هاجروا إلى أوروبا قرروا الاستقرار في هذا البلد فيما اختارت الغالبية التوجّه إلى دول أكثر غنى مثل ألمانيا والسويد. ويبلغ عدد أبناء الجالية المسلمة في الجمهورية التشيكية 3358 شخصا وفق إحصاء سكاني أجري في العام 2011 في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10,7 ملايين نسمة.

في المقابل تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد أبناء الجالية المسلمة في تشيكيا يراوح بين عشرة وعشرين ألفا.