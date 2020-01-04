توج الدولي الجزائري لمانشستر سيتي، رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019 عقب سبر الآراء السنوي للموقع المتخصص ''أورونج فوتبول كلوب''.

وتحصل محرز، المتوج بلقب كاس إفريقيا للأمم 2019 مع المنتخب الجزائري، على 93% من مجموع الأصوات المعبر عنها، متفوقا بذلك على الدولي السنغالي لنادي ليفربول الانجليزي، ساديو ماني (5%) والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول أيضا (2 %).

ومن جهة أخرى، نال الجزائري جمال بلماضي، جائزة أفضل مدرب لموسم 2019، متفوقا على التونسي موين شعباني (الترجي التونسي) وأليو سيسي (منتخب السنغال).

وكان بلماضي قد قاد المنتخب الوطني للتتويج بلقب بطولة إفريقيا التي جرت وقائعها بمصر موسم 2019، على حساب منتخب السنغال (1-0).

وتحصل بلماضي على 55 % من مجموع الأصوات التي شاركت في الاستفتاء.