بشرت شركة "أبل" الأمريكية عشاق هواتف "آيفون" بأن 2020، سيكون عام الهواتف الاقتصادية متوسطة التكلفة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "أبل" تجهز لتطرح أكثر من نسخة الجيل الثاني من هواتفها الاقتصادية "آيفون إس إي"، خلال 2020.

وأوضحت التقرير أن شركة أبل ستطلق هاتفين دفعة واحدة متوسطي التكلفة في النصف الأول من عام 2020، وهما "آيفون إس إي 2" و"آيفون إس إي 2 بلس".

وستدعم "أبل" الهاتفين بشاشتي من نوع "LCD"، وستكون أحجام شاشتيهما 5.5 بوصة و6.1 بوصة.

​وأشارت التقارير إلى هواتف "آيفون إس إي"، ستشبه بصورة كبيرة هواتف "آيفون 8"، وستحتوي على مستشعر بصمة أصابع.

ولكن ستزود "آبل" هاتفها بشريحة جديدة فائقة السرعة من نوع "أيه 13"، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت.

ولم تشر التقارير إذا كانت "أبل" ستدعم هواتفها الجديدة بتقنية "فيس آي دي" للتعرف على الوجه أم لا.

ولكن أوضحت المصادر أن هواتف "آيفون" الجديدة ستأتي بثلاثة ألوان "الفضي والرمادي والأحمر".