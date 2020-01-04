المولودية تنهزم أمام الرجاء البيضاوي

رياضة
4 يناير 2020 () - م.خ/ واج
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 انهزمت مولودية الجزائر أمام الضيف, الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة1 - 2 (الشوط الأول:1 -0), سهرة اليوم السبت, بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة, لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة الكأس العربيةللأندية لكرة القدم.

وسجلت الأهداف من طرف سامي فريوي (د 28) للمولوديةي و محسن متولي (د 58) من ركلة جزاء و بين ملانكو (د 82) لفائدة الرجاء المغربي.
وشهد اللقاء طرد متوسط ميدان "العميد" شمس الدين حراق بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة (57).

و ستجرى مباراة الإياب يوم 9 فبراير المقبل بمركب "محمد الخامس" بالدار البيضاء (سا 00ر20), والتي تبقى حاسمة لكلا الفريقين لاقتطاع تأشيرة المربع الذهبي.
وانطلق هذا الدور بلقائين جمعا الشباب السعودي - الشرطة العراقي (6-0) من جهة, والاتحاد الاسكندري المصري ومواطنه الاسماعيلي (0-1) من جهة أخرى.

وكان الممثلان الجزائريان الآخران في المنافسة العربية, شباب قسنطينة و شبيبة الساورة, قد أقصيا في الدور السادس عشر أمام على التواليي المحرق البحريني والشباب السعودي.
و سيحصل المتوج بالكأس العربية على منحة مغرية قدرها 6 ملايين دولار, حيث سيخلف في سجل المنافسة النجم الساحلي التونسي, الذي أقصي في الدور السادس عشر على يد الشباب الأردني.

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