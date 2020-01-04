انهزمت مولودية الجزائر أمام الضيف, الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة1 - 2 (الشوط الأول:1 -0), سهرة اليوم السبت, بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة, لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة الكأس العربيةللأندية لكرة القدم.



وسجلت الأهداف من طرف سامي فريوي (د 28) للمولوديةي و محسن متولي (د 58) من ركلة جزاء و بين ملانكو (د 82) لفائدة الرجاء المغربي.

وشهد اللقاء طرد متوسط ميدان "العميد" شمس الدين حراق بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة (57).



و ستجرى مباراة الإياب يوم 9 فبراير المقبل بمركب "محمد الخامس" بالدار البيضاء (سا 00ر20), والتي تبقى حاسمة لكلا الفريقين لاقتطاع تأشيرة المربع الذهبي.

وانطلق هذا الدور بلقائين جمعا الشباب السعودي - الشرطة العراقي (6-0) من جهة, والاتحاد الاسكندري المصري ومواطنه الاسماعيلي (0-1) من جهة أخرى.



وكان الممثلان الجزائريان الآخران في المنافسة العربية, شباب قسنطينة و شبيبة الساورة, قد أقصيا في الدور السادس عشر أمام على التواليي المحرق البحريني والشباب السعودي.

و سيحصل المتوج بالكأس العربية على منحة مغرية قدرها 6 ملايين دولار, حيث سيخلف في سجل المنافسة النجم الساحلي التونسي, الذي أقصي في الدور السادس عشر على يد الشباب الأردني.