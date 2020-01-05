أعرب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان عن سعادته بالفوز على خيتافي 3-0 ضمن منافسات الجولة 19 من الليغا.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد لعبنا اليوم كفريق وهو الشيء الأكثر أهمية في هذا النوع من الملاعب وضد هذا الفريق. نحن 25 لاعبًا والشيء الجيد هو التنافسية بين الجميع"، مضيفا "أنا راض بهذا الانتصار، لأننا بدأنا العام جيدًا بعد أن أخبرونا أننا نبدأ العام بشكل سيء في السنوات الأخيرة، إن البدء بهذه الطريقة هو أمر مهم بالنسبة لنا".

وتابع: "تيبو كورتوا؟ لقد أنقذنا ثلاث مرات في الشوط الأول، حيث لعب دورًا حاسمًا في فوز اليوم، هو أفضل حارس مرمى في العالم، كل اللاعبين الذين أملكهم هم الأفضل".

وأكمل زيدان: "سعيد بأداء فاران، وهو مهم دائمًا للفريق، حتى عندما يغيب راموس أيضًا، إنه القائد الرابع للفريق وأظهر ذلك، كان لديه الكثير من الانسجام مع ميليتاو".

واستطرد: "لوكا مودريتش لاعب مهم جدًا لهذا الفريق، نحن نعرف قيمته وما يمكنه فعله على أرضية الملعب، أنا سعيد بهدفه، وقبل كل شيء انطلاقته بهذا الشكل في الدقيقة 90".

وختم زيدان: "السوبر الإسباني؟ لا يوجد فريق مفضل للفوز بالبطولة، نحن الفرق الأربعة مرشحون للفوز بالبطولة".