تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإصابة بسيطة في ساقها، أثناء تبادل إطلاق النار مع ملثم دخل فيلتها بقصد السرقة فجر اليوم الأحد، وأرداه زوجها فادي الهاشم قتيلا.

وتناولت المواقع اللبنانية الخبر حيث شهد منزل عائلة النجمة عجرم حادثا مروعا، عندما أقدم فجر اليوم الأحد السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989 على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان (شمال بيروت) بقصد السرقة.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وما زالت التحقيقات جارية.