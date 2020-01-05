تم تأجيل محاكمة وليد العيدوني إلى 2 فيفري المقبل، في محكمة سكيكدة، وليد العيدوني تم اعتقاله خلال مسيرة بسكيكدة، لالتقاطه صورا حاملا الراية الأمازيغية، حسب ما أعلتنه التنسقية الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

كما حكمت مجلس قضاء تلمسان اليوم الأحد كل من معتقلي الرأي، (إسحاق غماري، سيد أحمد مدلج، سيد أحمد بنسحلة، إسماعيل الرياحي) المعتقلين منذ نوفمبر 2019 وحُكم عليهم بالسجن 18 شهرا، فيما تم حكم على 14 ناشطاً آخرين بالسجن شهرين غير نافذة وهم: بن سايح سماعيل، بن بوزيان محمد الأمين، بلحساين سفيان، رياض بريكسي، زين الدين حساين، بوزيزة بومدين، عبد القادر بلعربي، عبد الإله خربوش، مغيلي حاج قدور، ابراهيم عشعاشي، خالد أمير، إبراهيم إبراهيم، كريم، نذير مجاهدي.