بلغت الإيرادات الجمركية للجزائر خلال الأشهر الإحدى عشر من سنة 2019 حوالي 965.35 مليار دج مقابل 913.40 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بارتفاع بنسبة 5.69%، حسبما علمته واج من المديرية العامة للجمارك.

و يرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى الموارد "الاستثنائية" التي تم تحصيلها في إطار التسويات من قبل قباضات الجمارك بميناء الجزائر خلال نفس الفترة و التي بلغت 160.15 مليار دج.

و تم توجيه الإيرادات التي حصلتها الجمارك لتمويل ميزانية الدولة في حدود 830.19 مليار دج مقابل 785.98مليار دج أي بارتفاع بنسبة 5.63% خلال الفترة المرجعية.

و أضاف ذات المصدر أن الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة شكلت نسبة 86% من مجموع الإيرادات الجمركية خلال الأشهر الإحدى عشر من سنة 2019.

أما بخصوص الإيرادات المخصصة لصندوق ضمان و تضامن الجماعات المحلية فقد بلغت 83.49 مليار دج مقابل 79.59 مليار دج أي بارتفاع بحوالي 5 % خلال نفس الفترة المقارنة.

و أضافت المديرية العامة للجمارك أن الإيرادات الموجهة للصندوق الوطني للمعاشات بلغت حوالي 45.46 مليار دج مقابل 40.07 مليار دج وهو ما يمثل زيادة بـ 13.43%، حسب أرقام مديرية الدراسات و الاستشراف بالجمارك.

أما بخصوص الإيرادات الموجهة لحسابات التخصيص الخاص فقد قدرت ب5.23مليار دج مقابل 5.73مليار دج مسجلة بالتالي انخفاضا ب8.73%.

كما أوضح المصدر ذاته أن الإيرادات المخصصة للبلديات بلغت خلال الفترة

الممتدة بين يناير إلى نوفمبر حوالي 967.65مليون دج مقابل 2.014.33 مليون دج مسجلة انخفاضا بحوالي 51.96% مقارنة بنفس الفترة من السنة الأخيرة.

و كانت الإيرادات الجمركية قد بلغت في سنة 2018 حوالي 28ر026 1 مليار دج مقابل 005.81 1 مليار دج في سنة 2017 مسجلة ارتفاعا ب(+2.03%).

للتذكير فان حوالي 86% من مجموع الموارد المحصلة قد وجهت لتمويل ميزانية الدولة في حدود 882.13مليار دج.