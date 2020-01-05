ارتفاع الإيرادات الجمركية
بلغت الإيرادات الجمركية للجزائر خلال الأشهر الإحدى عشر من سنة 2019 حوالي 965.35 مليار دج مقابل 913.40 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بارتفاع بنسبة 5.69%، حسبما علمته واج من المديرية العامة للجمارك.
و يرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى الموارد "الاستثنائية" التي تم تحصيلها في إطار التسويات من قبل قباضات الجمارك بميناء الجزائر خلال نفس الفترة و التي بلغت 160.15 مليار دج.
و تم توجيه الإيرادات التي حصلتها الجمارك لتمويل ميزانية الدولة في حدود 830.19 مليار دج مقابل 785.98مليار دج أي بارتفاع بنسبة 5.63% خلال الفترة المرجعية.
و أضاف ذات المصدر أن الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة شكلت نسبة 86% من مجموع الإيرادات الجمركية خلال الأشهر الإحدى عشر من سنة 2019.
أما بخصوص الإيرادات المخصصة لصندوق ضمان و تضامن الجماعات المحلية فقد بلغت 83.49 مليار دج مقابل 79.59 مليار دج أي بارتفاع بحوالي 5 % خلال نفس الفترة المقارنة.
و أضافت المديرية العامة للجمارك أن الإيرادات الموجهة للصندوق الوطني للمعاشات بلغت حوالي 45.46 مليار دج مقابل 40.07 مليار دج وهو ما يمثل زيادة بـ 13.43%، حسب أرقام مديرية الدراسات و الاستشراف بالجمارك.
أما بخصوص الإيرادات الموجهة لحسابات التخصيص الخاص فقد قدرت ب5.23مليار دج مقابل 5.73مليار دج مسجلة بالتالي انخفاضا ب8.73%.
كما أوضح المصدر ذاته أن الإيرادات المخصصة للبلديات بلغت خلال الفترة
الممتدة بين يناير إلى نوفمبر حوالي 967.65مليون دج مقابل 2.014.33 مليون دج مسجلة انخفاضا بحوالي 51.96% مقارنة بنفس الفترة من السنة الأخيرة.
و كانت الإيرادات الجمركية قد بلغت في سنة 2018 حوالي 28ر026 1 مليار دج مقابل 005.81 1 مليار دج في سنة 2017 مسجلة ارتفاعا ب(+2.03%).
للتذكير فان حوالي 86% من مجموع الموارد المحصلة قد وجهت لتمويل ميزانية الدولة في حدود 882.13مليار دج.